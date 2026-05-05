Mulher é mantida em cárcere privado e espancada para servir de exemplo após dívida de R$50,00

Nesta última segunda-feira (04), uma mulher de 49 anos, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser socorrida após ser mantida em cárcere privado e espancada a pauladas devido uma dívida de R$50,00 em drogas. O caso aconteceu no bairro Jardim Bodoquena, em Terenos, cidade distante 30 quilômetros de Campo Grande

Segundo as informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima. No local, três homens foram flagrados realizando comercialização de drogas. Quando abordados, Bruno Vinícius de Oliveira Lopes, fugiu a pé, mas os comparsas Paulo Ricardo da Silva, o “Paulista”, e Fábio Luiz Almeida de Jesus foram detidos.

Após a abordagem, uma mulher saiu correndo da residência visivelmente abalada e desesperada. Ela estava com o rosto deformado, com sangramento intenso na cabeça e gritava por socorro.

Quando questionada, ela informou aos policiais que foi até a casa do “Paulista” para quitar uma dívida de R$ 50,00;. Embora com o pagamento realizado, ela foi mantida em cárcere privado por aproximadamente 4 horas, onde foi agredida com um pedaço de madeira.

Ainda segundo a vítima, o agressor afirmava que o espancamento era para ela servir de exemplo de que mulheres não deveriam ficar devendo para a “boca de fumo”. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada para Campo Grande.

Foram apreendidos 121 papelotes de pasta base de cocaína prontos para venda, dinheiro em espécie, aproximadamente 70 itens de construção civil, incluindo serra elétrica, 20 kg de cobre e latas de tinta, todos sem procedência e suspeitos de serem frutos de furtos na cidade.

Paulo Ricardo e Fábio Luiz foram presos em flagrante por tráfico, cárcere privado e lesão corporal dolosa.