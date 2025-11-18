Mulher é levada por assaltantes após ter carro roubado no Bairro Universitário, em Campo Grande

Uma doméstica de 52 anos afirmou ter sido levada por assaltantes após o carro da família ser roubado na noite de segunda-feira (17), na Rua Brigadeiro Thiago, no Bairro Universitário, em Campo Grande. O marido da vítima, um vigilante de 40 anos, chamou a polícia imediatamente após o crime, ocorrido por volta do momento em que ambos chegavam em casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o vigilante relatou que a esposa havia descido do veículo para abrir o portão quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. Os criminosos mandaram que a mulher retornasse ao carro e fugiram levando o veículo e a vítima em direção à Avenida Guaicurus.

A mulher contou aos policiais que os assaltantes simulavam estar armados, colocando as mãos na cintura enquanto a ameaçavam de morte caso não obedecesse. Já na região de um supermercado na mesma avenida, os criminosos ordenaram que ela descesse do carro. Assustada, a vítima caminhou até a casa do irmão, no Bairro Alves Pereira, onde conseguiu pedir ajuda.

Paralelamente, equipes policiais rastrearam o celular do marido, também levado pelos assaltantes. Com apoio da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações do Choque), o aparelho foi localizado escondido no para-choque de um carro abandonado em frente a um ferro-velho na Rua Babaçu, próximo à Rua da Divisão. Apesar do susto, o casal não teve ferimentos e dispensou atendimento médico.

Segundo o registro policial, as vítimas não conseguiram identificar características detalhadas dos assaltantes, apenas que eram homens de meia-idade e de pele escura. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Cepol como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Até o momento da ocorrência, o veículo não havia sido localizado.

