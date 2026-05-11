Mulher é baleada pós tentar tirar satisfação com grupo de usuários, no bairro Marcos Roberto

Uma mulher de 46 anos foi baleada na noite deste domingo (10), no Bairro Marcos Roberto, em Campo Grande, após tentar tirar satisfação com um grupo de usuários de drogas que, segundo ela, teria participado de um roubo sofrido anteriormente.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada por meios próprios no Hospital Universitário com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do hemitórax esquerdo. O tiro atravessou o corpo e atingiu o pulmão esquerdo. Ela aguardava transferência para a Santa Casa.

Mesmo ferida, a mulher relatou à Polícia Militar que foi até a Rua Japão, próximo a uma igreja, para confrontar um grupo de usuários de drogas. Durante a discussão, acabou surpreendida pelos disparos.

A vítima, no entanto, não conseguiu informar de onde partiram os tiros nem identificar o autor do crime. Ela foi socorrida pelo marido, que a levou até a unidade de saúde.

Ainda segundo o registro policial, como não houve informações precisas sobre o local exato onde ocorreu o crime, a perícia técnica não foi acionada.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e será investigado pela Polícia Civil.