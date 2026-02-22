Mulher de 64 anos perde R$ 9,3 mil após golpe durante tentativa de compra de triciclo elétrico em Campo Grande

Caso foi registrado como fraude eletrônica na Depac Centro neste sábado (21)

Uma mulher de 64 anos procurou a polícia após sofrer um prejuízo de aproximadamente R$ 9.380 ao tentar comprar um triciclo elétrico anunciado em rede social. O caso foi registrado como fraude eletrônica na Depac Centro, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 12h deste sábado (21), a vítima viu em uma rede social um anúncio de venda do veículo pelo valor de R$ 4.800. Interessada, ela entrou em contato com o suposto vendedor da loja “Liquimebike” por meio de aplicativo de mensagens.

Durante a conversa, o homem passou a insistir de forma repetitiva na conclusão da venda e realizou diversas ligações pelo aplicativo, o que causou incômodo. Segundo relato, a vítima chegou a desligar o celular para tentar interromper as chamadas.

Em uma das ligações atendidas posteriormente, o suspeito conseguiu induzi-la a utilizar a própria impressão digital no aparelho. Na sequência, apareceu na tela do celular a mensagem “realizando rastreio”. Mesmo desconfiando da situação, a mulher permaneceu na chamada após o autor pedir que ela não desligasse.

O suspeito ainda solicitou que fosse feita uma transferência de R$ 1,99, sob a justificativa de que precisaria comprar plástico bolha para embalar o produto. Ao abrir o aplicativo do banco Sicredi para realizar a operação, a vítima foi orientada a acessar outra instituição financeira. Ela informou que não possuía conta em outro banco.

Após o encerramento da ligação, desconfiada, a mulher foi até uma agência bancária para verificar sua conta. No local, constatou que haviam sido contratados empréstimos e utilizado o limite do cheque especial, resultando no prejuízo aproximado de R$ 9.380.

O autor foi identificado apenas pelo número de telefone utilizado no contato e o caso segue para apuração.

