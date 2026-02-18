Mulher de 39 anos é presa em Campo Grande após cinco anos foragida por roubo

Uma mulher de 39 anos foi presa nesta terça-feira (17) em Campo Grande, depois de estar foragida do sistema prisional. A captura ocorreu no bairro Jardim Carioca por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações), e a suspeita foi conduzida à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) CEPOL.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher cumpria pena por roubo, crime ocorrido há aproximadamente cinco anos. Na época, ela e o namorado teriam agido armados com uma faca para subtrair pertences de uma vítima nas proximidades do aeroporto da cidade.

A ação da equipe do GOI reforça o acompanhamento de foragidos da Justiça e a atuação da Polícia Civil em casos antigos que permaneciam em aberto, garantindo que suspeitos reincidentes ou com histórico criminal sejam localizados e respondam pelos crimes cometidos.

