Motorista morre após ser atingido por peça metálica que se soltou de carreta em Três Lagoas

Um acidente ocorrido na tarde de sábado (31) resultou na morte de Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, na BR-262, em Três Lagoas, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações do site RCN 67, Hemerçon conduzia seu veículo atrás de uma carreta quando uma peça metálica, identificada como campana de freio, se desprendeu do caminhão em movimento. O objeto atravessou o para-brisa do carro, atingindo diretamente a cabeça do motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mãe e a esposa da vítima, que estavam no automóvel, ficaram em estado de choque devido à gravidade da situação. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital da Cassems para atendimento médico e psicológico.

Até o momento, o motorista da carreta que transportava a peça não foi localizado, e há indícios de que ele não tenha percebido o desprendimento do equipamento.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, organizando o trânsito e isolando a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Criminal, responsáveis pelos procedimentos técnicos e investigações iniciais sobre as circunstâncias do acidente.

As autoridades seguem apurando o caso para identificar o condutor da carreta e esclarecer as responsabilidades.