Motorista embriagado colide em viatura da Polícia Civil durante ocorrência em Campo Grande

Um motorista embriagado colidiu o veículo que conduzia contra uma viatura da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul na madrugada desta sexta-feira (27), na Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 4h28.

Segundo informações policiais, uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizava rondas na região quando flagrou um homem furtando fios. Os agentes estacionaram a viatura para registrar a ocorrência e encaminhar o suspeito.

Durante o atendimento, um carro que trafegava pela mesma via acabou atingindo a viatura. Com a batida, a parte frontal do automóvel do motorista ficou destruída. Não há detalhes sobre os danos causados ao veículo oficial nem sobre possíveis feridos.