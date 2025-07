Motociclista morre após colidir com carreta na contramão em Aparecida do Taboado

Imagens de câmera de segurança confirmam dinâmica do acidente; impacto foi tão forte que a vítima morreu no local

Um grave acidente registrado na BR-158, em Aparecida do Taboado, resultou na morte do motociclista Benaldo Batista dos Santos, de 46 anos, na madrugada deste sábado (5). Ele seguia no sentido contrário da via e acabou batendo na lateral de uma carreta que trafegava no local.

A colisão aconteceu por volta da meia-noite, entre o aeroporto e o lixão da cidade. O caminhoneiro relatou que percebeu a moto vindo na contramão e ainda tentou desviar, jogando o veículo para o lado oposto da pista. Mesmo assim, a motocicleta atingiu a lateral direita da primeira parte da composição, que tinha 26 metros de comprimento e transportava mais de 50 toneladas de carga.

Câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento do acidente e confirmaram a dinâmica descrita pelo motorista. O impacto foi violento e Benaldo morreu na hora, antes da chegada do socorro. O caso foi registrado pela polícia, que apura as circunstâncias da tragédia.

