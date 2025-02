Motociclista de 53 anos morre após acidente no Jardim Tijuca, em Campo Grande

Vítima derrapou em um monte de areia e sofreu trauma grave na cabeça; óbito foi confirmado na Santa Casa

Um motociclista de 53 anos morreu na tarde deste sábado (22) na Santa Casa de Campo Grande, após sofrer um grave acidente no Jardim Tijuca. Ele perdeu o controle da moto ao passar por um monte de areia e sofreu um trauma craniano.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta da 1h30 da madrugada. A vítima pilotava uma motocicleta Tenere 250 CC no sentido Centro-Coophavila quando derrapou na areia acumulada em uma avenida do bairro. Com a queda, o homem foi arremessado e parou apenas no canteiro central da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motociclista para a Santa Casa às 2h19, onde recebeu atendimento intensivo. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e teve o óbito confirmado às 17h22.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram