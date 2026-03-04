Vídeo: Militar do Corpo de Bombeiros é preso após atacar esposa e os três filhos com golpes de machado, em Ponta Porã

Nessa terça-feira (3) um Militar do Corpo de Bombeiros, que não teve suas informações divulgadas foi preso em flagrante após agredir a esposa, de 32 anos e os três filhos com golpes de martelo. O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site local, Ponta Porã News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a esposa, que ficou em estado grave. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional.

Durante a ocasião, os vizinhos escutaram confusão e tentaram impedir a saída do suspeito. Entretanto, ele só foi contido pela Polícia Militar acionada no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e as crianças estão recebendo apoio de profissionais da área da psicologia.

O caso segue sob investigação.