Menina de nove anos tem pé dilacerado após ataque de pitbull em Brasilândia

Uma criança de nove anos ficou gravemente ferida após ser atacada por um cachorro da raça pitbull na noite de segunda-feira (6), em Brasilândia, município localizado a 382 quilômetros de Campo Grande. O ataque ocorreu no Bairro Jardim Brasília, quando a menina brincava na rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, o animal escapou de uma residência no momento em que o portão foi aberto e avançou contra a criança que estava nas proximidades.

A vítima foi socorrida por familiares e levada inicialmente ao Hospital Municipal Júlio César Paulino Maia. Conforme avaliação médica, a menina sofreu laceração no pé direito, que ficou dilacerado, além de fratura e luxação no braço direito. Ela também apresentou lesão no nariz e trauma na boca, com quebra de dentes após cair e bater o rosto no chão durante o ataque.

À PM (Polícia Militar), a avó da criança relatou que a neta brincava na via pública quando foi surpreendida pelo cão. A queda provocada pela investida contribuiu para a gravidade dos ferimentos.

Já a tutora do animal informou que o ataque aconteceu quando o filho dela chegou da escola e abriu o portão da casa. Nesse momento, o cachorro saiu rapidamente para a rua e atacou a menina. Segundo a mulher, o pitbull nunca havia apresentado comportamento agressivo anteriormente.

Devido à gravidade dos ferimentos, a equipe médica decidiu transferir a criança para um hospital em Três Lagoas, onde ela deverá receber atendimento especializado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.

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