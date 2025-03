Mecânico morre após ser esmagado por caminhão em oficina em Sidrolândia

A vitíma estava realizando reparos no veículo quando o macaco hidráulico cedeu, causando sua morte. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (3)

Um mecânico de 33 anos, identificado como Bruno Lopes de Freitas, morreu tragicamente após ser esmagado por um caminhão dentro de uma oficina em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no final da tarde de segunda-feira (3), na Avenida Dorvalino dos Santos, enquanto o mecânico realizava reparos no veículo.

A suspeita é de que o macaco hidráulico tenha cedido durante o processo de levantamento do caminhão, o que causou o acidente fatal. Bruno, que trabalhava no local, recebeu ajuda de colegas de trabalho, que conseguiram erguer o veículo. No entanto, quando o socorro foi acionado, a vítima já não apresentava sinais de vida.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia, que agora investiga as denúncias do acidente.

