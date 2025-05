Mãe é investigada por matar bebê de oito meses após choro constante, na fronteira

A Polícia Nacional do Paraguai está investigando a morte de uma bebê de 8 meses ocorrida na comunidade indígena Yete Poty, em Capitán Bado, cidade paraguaia na fronteira com Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na última terça-feira (29) e é acompanhado também pelo Ministério Público e pelo Juizado da Infância e da Adolescência.

Segundo informações da promotora María E. Giménez, a mãe da criança, uma adolescente de 15 anos, prestou depoimento e assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. De acordo com as autoridades, ela relatou dificuldades em lidar com o choro constante da filha.

As investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes do caso e avaliar se há outros fatores ou pessoas envolvidas. A situação chamou a atenção de órgãos de proteção à infância e reforça a importância de políticas públicas voltadas à saúde mental e ao apoio familiar em comunidades vulneráveis.

