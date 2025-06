Jovem tem dedos esmagados enquanto preparava pastel em evento religioso em Corumbá

Na manhã deste domingo (1), um jovem de 24 anos sofreu um grave acidente enquanto preparava pastéis durante um evento religioso em Corumbá, cidade localizada a 413 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima se distraiu enquanto manuseava o equipamento e acabou com os dedos presos e esmagados entre dois cilindros de aço utilizados no preparo da massa.

Os bombeiros foram rapidamente acionados e, ao chegarem ao local, precisaram desmontar a máquina para conseguir liberar os dedos do jovem, procedimento que levou cerca de 15 minutos.

Após o resgate, os socorristas constataram que a vítima apresentava fraturas e hemorragia nos dedos. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para receber atendimento médico especializado.