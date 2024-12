Jovem fica em estado grave ao ser esfaqueado no pescoço durante briga em bar no Pioneiros

Jovem de 21 anos ficou em estado grave, na noite dessa segunda-feira (30), no bairro Pioneiros, em Campo Grande, após ser esfaqueado por outro homem durante briga. A vítima foi golpeada na região do pescoço e do peitoral.

Conforme boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender um chamado de tentativa de homicídio. Ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

Testemunhas indicaram quem seria o autor, que ainda permanecia no local. Ao ser questionado pelos militares, o autor afirmou que havia ido ao estabelecimento apenas para comprar cigarro, quando foi agredido pela vítima.

Para se defender, revidou as agressões. Entretanto, afirmou que não esfaqueou o rapaz. Diante das informações os agentes deram voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

