Jovem é esfaqueado no peito após discussão e socorrido no bairro Tiradentes

Um jovem de 23 anos ficou ferido após ser atingido por golpe de faca na madrugada deste domingo (29), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por testemunhas após a informação de que havia um homem ferido. No entanto, o local exato da agressão não foi informado no boletim de ocorrência.

Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima consciente. O rapaz relatou que se envolveu em uma briga motivada por uma mulher e acabou sendo esfaqueado.

Ele ainda indicou que o autor seria um conhecido pelo apelido de “Marcelinho”, mas não soube precisar onde a agressão ocorreu.

O jovem foi localizado caído em uma calçada, com ferimento perfurante na parte superior esquerda do tórax.

Uma equipe de resgate fez o atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande.

Devido à falta de informações sobre o local do crime, não foi possível realizar perícia. O caso foi registrado e será investigado.