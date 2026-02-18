Jovem é agredido com barra de ferro por desconhecido e suspeio segue foradido no bairro Tiradentes

Um homem, de 27 anos, procurou a polícia após ser agredido com barra de ferro, na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, e segue sob investigação.

Segundo relato registrado em boletim de ocorrência, o homem caminhava pela rua Flauta, nas proximidades da Avenida Marquês de Pombal, quando foi surpreendido por um desconhecido armado com uma barra de ferro. O agressor teria se aproximado sem aviso e iniciado os golpes.

O homem sofreu ferimentos visíveis em uma das mãos e também em uma das pernas. Segundo o relato da vítima para a polícia, o suspeito era homem alto e branco. Até agora, o autor não foi identificado e o objeto utilizado no ataque não foi localizado.

