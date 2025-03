Jovem de 15 anos morre eletrocutado enquanto trabalhava em lava-jato de Dourados

Adolescente estava no emprego havia oito meses e sofreu choque elétrico ao usar equipamento de esguicho

Um adolescente de 15 anos perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um lava-jato em Dourados, a 225 km de Campo Grande, na tarde do último sábado (15).

O acidente aconteceu por volta das 14h30, quando o jovem lavava a calçada do estabelecimento, localizado no Parque Nova Dourados, usando uma máquina de esguicho. Testemunhas relataram que ele chegou a gritar por socorro antes de cair desacordado.

Conforme apurado, a vítima foi levada imediatamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

Segundo informações registradas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o jovem trabalhava no lava-jato havia cerca de oito meses. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

