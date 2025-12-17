Indígena de 21 anos sofre corte profundo no pescoço após briga na Aldeia Bororó

Um indígena de 21 anos ficou gravemente ferido após uma briga registrada durante o consumo de bebida alcoólica na Aldeia Bororó, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (16), nas proximidades da escola indígena Augustinho.

De acordo com informações apuradas no local, o jovem, identificado como Rogério, estava com um grupo de pessoas na aldeia, onde todos ingeriam bebida alcoólica. Em determinado momento, houve um desentendimento entre os envolvidos e, durante a confusão, uma garrafa atingiu o pescoço de Rogério, provocando um corte profundo.

Testemunhas relataram que o jovem perdeu grande quantidade de sangue logo após ser ferido, o que agravou rapidamente o seu estado de saúde ainda na aldeia. Diante da gravidade da situação, pessoas que estavam próximas acionaram o socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) enviou inicialmente a equipe Civic, responsável pelo suporte intermediário. Ao avaliar o quadro, os socorristas constataram sinais de choque e risco imediato de morte, o que levou ao acionamento da equipe Alfa, de suporte avançado, para reforçar o atendimento.

As equipes realizaram o controle do sangramento e a estabilização clínica do paciente no local, próximo à escola da aldeia. Após os procedimentos iniciais, Rogério foi removido para o Hospital da Vida, em Dourados, unidade de referência para atendimentos de alta complexidade na região.

O jovem deu entrada no hospital em estado gravíssimo e foi encaminhado diretamente para a ala vermelha. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a evolução do quadro de saúde.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais