Importunação sexual: homem é preso em ação integrada entre MS e SP

Na tarde desta quarta-feira (11), ação integrada entre a PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) e a PCSP (Polícia Civil de São Paulo) resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva no município de Andradina (SP). A captura ocorreu após trabalho de inteligência conduzido pela PCMS, que identificou a localização do indivíduo procurado pela Justiça.

A partir do compartilhamento de informações entre as instituições, equipes da Polícia Civil paulista realizaram diligências no período da tarde e localizaram o suspeito, efetuando a prisão. O detido, de 42 anos, possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

A atuação conjunta das polícias civis reforça a importância da cooperação interestadual no enfrentamento à criminalidade, especialmente em crimes que atentam contra a dignidade sexual. A prisão também ocorre durante o Mês da Mulher, período que reforça a conscientização da sociedade sobre a importância do combate à violência de gênero, tema que permanece como prioridade permanente das forças de segurança pública.

Após a prisão, o indivíduo foi colocado à disposição do Poder Judiciário, devendo permanecer sob custódia para os procedimentos legais cabíveis.