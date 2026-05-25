Idoso sem CNH sofre parada cardíaca após acidente entre moto e carro em Campo Grande

Foto: reprodução/redes sociais
Foto: reprodução/redes sociais

Um motociclista de 64 anos ficou em estado gravíssimo após se envolver em um acidente no início da tarde desse domingo (24), no cruzamento da Rua Abda Nassar com a Rua Lateral, no Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. Durante o atendimento, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelas equipes de socorro ainda no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CBR e um Chevrolet Onix conduzido por uma mulher de 54 anos. A motorista seguia pela Rua Abda Nassar quando houve a batida frontal com a moto, que trafegava pela Rua Lateral.

Conforme a apuração inicial da polícia, o motociclista teria invadido a via preferencial, provocando o acidente.

Com o impacto, o idoso sofreu um TCE (traumatismo cranioencefálico) grave e foi encontrado inconsciente pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Durante os procedimentos de resgate, ele entrou em parada cardiorrespiratória na própria via pública.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação e conseguiram estabilizar a vítima antes do encaminhamento à Santa Casa de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e da Perícia Científica estiveram no local para levantar as circunstâncias do acidente. Segundo a ocorrência, não foram encontradas câmeras de segurança nas proximidades do cruzamento.

Ainda conforme o registro policial, o motociclista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a motocicleta estava com o licenciamento atrasado. O veículo foi removido para o pátio da Autotran.

A motorista do Onix realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

 

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