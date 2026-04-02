Idoso perde R$ 28 mil após cair em golpe de falsa vaga de emprego em Dourados

Um homem de 60 anos perdeu cerca de R$ 28,1 mil após cair em um golpe envolvendo um falso anúncio de emprego em Dourados. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (1º).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encontrou a oferta de trabalho para uma empresa de entregas no Facebook e acessou um link disponibilizado na publicação para realizar o cadastro.
Após isso, passou a receber orientações de um suposto funcionário do setor de Recursos Humanos, que utilizava como foto de perfil apenas a logomarca da empresa. A conversa também ocorreu por chamadas de vídeo.
Durante o contato, o idoso foi orientado a baixar um aplicativo e realizar login com dados vinculados à empresa, utilizando autenticação digital.
Em meio ao processo, o cunhado da vítima alertou sobre a possibilidade de golpe, momento em que ele interrompeu as instruções. Ao tentar acessar a conta bancária, percebeu que o acesso estava bloqueado.
Cerca de 30 minutos depois, ao conseguir entrar novamente no aplicativo, constatou que haviam sido feitas três transferências via Pix, totalizando R$ 28.198. Os valores foram de R$ 17.999, R$ 10 mil e R$ 199.
O caso foi registrado na delegacia e será investigado.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.