Idoso é socorrido com ferimento na cabeça após agressão no Jardim Noroeste

Um idoso de 67 anos precisou ser socorrido após ser agredido na madrugada deste domingo (31), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele foi encontrado caído na rua, com sangramento na cabeça.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar seguia para atender uma denúncia de perturbação do sossego quando foi abordada por um morador, que informou ter encontrado o homem ferido no chão.

No local, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para prestar socorro. A vítima apresentava sangramento no nariz e um ferimento na região da cabeça.

Ainda conforme o registro policial, o idoso apresentava falas desconexas e aparentava estar sob efeito de álcool. Aos policiais, ele relatou que teria sido agredido por um grupo de mulheres nas proximidades.

Uma testemunha contou que viu o homem discutindo com algumas mulheres pouco antes da agressão. Ela também relatou que adolescentes se aproximaram do local, mas não presenciou o momento em que o ataque aconteceu.

Após o atendimento inicial, o idoso foi encaminhado para a Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.