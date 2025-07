Idoso é executado com oito tiros em conveniência de Amambai após receber audio ameaçador

Jair Chamorro de Souza, de 70 anos, conhecido como “Bocajá”, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (24), em frente a uma conveniência no bairro Vila Cristina, em Amambai, cidade a 351 km de Campo Grande. Segundo informações preliminares, o autor dos disparos seria um motociclista que usava capacete no momento do crime.

Testemunhas relataram que o atirador efetuou cerca de oito disparos contra Jair, que morreu no local antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito, e equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Criminal foram acionadas para atender a ocorrência e iniciar as investigações.

De acordo com o relato do irmão da vítima para a polícia, Jair vinha sendo ameaçado há cerca de um mês. Ele teria recebido um áudio de um conhecido dizendo que “não aguentava mais” e que iria matá-lo. Apesar disso, o irmão afirmou que Jair era uma pessoa tranquila e não tinha desavenças conhecidas.

A conveniência onde o crime ocorreu, chamada “Fim de Tarde”, pertence a um homem que afirmou ser amigo da vítima e negou envolvimento no homicídio. Aos policiais, ele relatou que Jair morava nos fundos de sua residência, em um quarto alugado por R$ 300, e que os dois chegaram a discutir semanas antes do crime. O motivo seria o comportamento de Jair, que, segundo ele, levava usuários de drogas para o local e causava incômodo com a bagunça. Após essa discussão, o proprietário admitiu ter enviado um áudio ameaçador ao irmão de Jair, mas negou qualquer intenção real de machucá-lo.

Durante a investigação no local, a polícia encontrou uma espingarda calibre 36 e uma caixa com 45 munições calibre .25 sobre uma das mesas do bar. Questionado, o dono do estabelecimento disse que a arma era antiga e que havia encontrado as munições quando tinha um bar em outra cidade.

Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Pela posse irregular da arma e das munições, foi estipulada uma fiança de R$ 5 mil.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima à polícia.