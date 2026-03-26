Homem tenta agredir companheira com facada na rosto após crise de ciúmes, em Sidrolândia

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após tentar esfaquear sua companheira no rosto durante uma confraternização. O caso aconteceu em Sidrolândia, cidade distante 57 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião a mulher tentou se defender utilizando uma garrafa de vidro contra o autor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na noite de terça-feira (24), quando a Polícia Militar foi acionada. No local, a vítima foi encontrada em estado de choque, sendo aparada por vizinhos. Já o suspeito estava sendo contido dentro da casa junto com o morador.

Tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) devido aos ferimentos causados durante a ocasião.

Conforme o relato da vítima aos policias, ela estava em uma confraternização com os amigos, quando o homem passou na frente o imóvel, a viu e começou a ter crises agressivas de ciúmes. Após isso, ele entrou da casa com uma faca e passou a avançar contra ela, utilizando com palavras de baixo calão.

Durante a ocasião, ele tentou dar uma facada na cara dela, mas ela conseguiu segurar a faca, retirá-la da mão do autor e quebrou o objeto. Com objetivo de se defender, ela pegou uma garrafa de vidro e desferiu golpes contra ele. O homem teve a mão esquerda, as costas e o tórax atingidos.

Ainda segundo ela, ele que disse que caso ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. O casal viveu junto por um período de dois anos, período em que sofreu agressões físicas e psicologias. Ela tinha uma medida protetiva de 2024, que foi revogada em novembro de 2025.

O caso foi registrado como violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil em Sidrolândia.

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