Homem sofre tentativa de homicídio e é socorrido por moradores, no Jardim Nhanhá

Na madrugada desta sexta-feira (29), um homem de 44 anos, que não teve suas informações divulgadas, sofreu uma tentativa de homicídio por dois homens em uma moto com arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os autores dispararam três tiros contra a vítima. Duas das balas acertaram na região cervical e o outro na parte dorsal. O homem recebeu primeiros socorros dos moradores próximos e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.

A equipe da Força Tática do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foi acionada para no local.

A mãe da vítima informou a policia que durante o crime, ela havia escutado o som de três disparos e o grito do filho. Ao checar a situação, encontrou o homem caído na calçada. Já testemunhas relataram que os autores estavam em uma moto. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado e a causa do crime segue desconhecida.

O caso é investigado como tentativa de homicídio.