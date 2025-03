Homem morto a facadas em Campo Grande sofreu seis golpes, aponta perícia

Duas facas foram apreendidas no local; suspeito segue preso e alega não se lembrar do crime

A perícia científica confirmou que o homem identificado apenas como “Robinho”, de 25 anos, foi morto com seis facadas na madrugada deste sábado (29), em uma residência no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O suspeito do crime, Mizael Estra Paim, de 40 anos, foi preso em flagrante após fugir do local e ser encontrado escondido no quintal de uma casa.

O laudo inicial apontou que a vítima sofreu três perfurações no tórax e três nas costas, além de uma lesão de defesa no dedo indicador da mão direita. A polícia apreendeu duas facas na cena do crime: uma com cabo branco e lâmina de 20 centímetros, e outra com cabo vermelho quebrado e lâmina de 15 centímetros.

Segundo testemunhas, o suspeito e a vítima chegaram juntos à casa na noite de sexta-feira (28), onde consumiram bebidas alcoólicas e cocaína. Em determinado momento, Mizael pediu para o sobrinho se recolher. Horas depois, barulhos de luta corporal foram ouvidos e, ao verificar o que estava acontecendo, o parente encontrou “Robinho” caído no chão da cozinha, ensanguentado.

Na tentativa de fuga, o suspeito correu por duas quadras e se escondeu em um matagal. Ele acabou invadindo o quintal de uma residência, onde foi detido. Durante o interrogatório na delegacia, alegou não se lembrar do ocorrido, afirmando apenas que conhecia a vítima superficialmente.

A vítima não portava documentos, e sua identidade completa ainda não foi confirmada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Leia mais:

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram