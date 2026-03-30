Homem fica em estado grave após tentativa de homicídio e consegue pedir ajuda em posto de combustível, na Capital

No fim da tarde deste domingo (30) um homem, de 39 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi vítima de disparos de arma de fogo e precisou pedir socorro em um posto de combustível. O caso aconteceu no bairro Vila Ipiranga, em Campo Grande. O caso segue sob investigação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma escadaria próxima a Avenida Manoel da Costa Lima quando foi atingido pelos disparos. Ainda machucado, ele conseguiu atravessar a rua correndo e pedir ajuda em um posto de combustível antes de cair no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros. Foi possível localizar ferimentos na perna, próximo ao ombro e na lombar, além de apresentar suspeitas de hemorragia interna. Devido ao estado de saúde grave, ele precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Testemunhas informaram para os agentes policias que dois suspeitos foram ao local co uma motocicleta de cor preta e vermelha. Ainda conforme eles, os autores teriam de aproximado da vítima, chamado pelo apelido e logo em seguida efetuado os disparos.

Outros dois indivíduos também estariam no local em um carro prata possivelmente para dar apoio aos suspeitos. Um deles, teria permanecido na região.

A Policia Civil e a perícia também estiveram no local para as investigações de praxe. As câmeras de segurança de estabelecimentos próximos estão sendo utilizadas para o auxilio das identificações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado.