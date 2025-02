Homem em situação de rua é esfaqueado enquanto dormia, no bairro Jardim Monumento

Na madrugada desta terça-feira (11), um homem, em situação de rua, foi esfaqueado duas vezes por um desconhecido enquanto dormia. O caso ocorreu no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. A vítima afirma não saber a motivação do crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, nas diligencias iniciais, os agentes da Policia Militar tentaram conversar com a vítima, mas em choque, o homem não conseguiu fornecer informações claras sobre o ocorrido e nem as caracteristicas do suspeito.

Ele afirma não saber as motivações do suspeito e nem o seu paradeiro. Apesar disso, tinha suspeitas de que o autor não havia gostado do local onde escolheu descansar, já que o crime aconteceu enquanto estava dormindo. Ao acordar, vizualizou o agressor, mas ele já estava próximo, desferindo os golpes. A vítima procurou ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Não há mais informações sobre o suspeito. O caso foi registrado como lesão corporal, e segue em investigação.

