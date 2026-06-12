Homem é preso transportando 20 toneladas de solvente usado para fabricação de cocaína, em Corumbá

Na tarde desta quinta-feira (11) 20 toneladas de acetato de etila foram apreendidos em operação conjunta. O caso aconteceu em Corumbá, cidade distante 428 quilômetros de Campo Grande e localizada na fronteira com a Bolívia. O produto químico é conhecido por “solvente nobre”, e é essencial para o processo de fabricação do cloridrato de cocaína.

Segundo informações da Receita Federal, a apreensão aconteceu durante fiscalização na divisa que liga a cidade até Bolívia. O caminhão foi abordado e apresentava irregularidades na documentação. Na verificação, foi contatado que o veículo transportava uma grande quantidade de produto químico.

Conforme a estimativa da RF, a quantidade de solvente transportada, seria suficiente para produzir cerca de 40 toneladas de cocaína pronta para o consumo. O calculo foi realizado com base na proporção de um litro de acetato de etila para cada dois quilos da droga.

O produto foi apreendido e levado para a Receita Federal junto com o motorista. O caso continua sendo investigado para identificar a origem da carga.

A ação contou com a participação da Análise de Risco da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal em São Paulo (SP), da equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal em Corumbá e da equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal.

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