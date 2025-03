Homem é preso por violência doméstica e tráfico de drogas em Ladário

Ameaças com facão e incêndio de pertences levaram à captura do suspeito em Ladário

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Ladário na manhã desta sexta-feira (28) no bairro CEAC. Ele é acusado de ameaça e dano qualificado no contexto de violência doméstica, além de usar uma identidade falsa. Durante a abordagem, os agentes também cumpriram um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas.

A denúncia partiu da vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro com um facão. Além disso, o suspeito incendiou suas roupas e um aparelho de som na parte externa da residência. Ao chegarem ao local, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Ladário encontraram vestígios do incêndio e objetos queimados.

Inicialmente, o homem forneceu um nome falso, mas a vítima informou à polícia que ele estava foragido de Campo Grande. Após consulta aos sistemas policiais, sua identidade real foi confirmada, revelando um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ordem judicial foi cumprida.

Após a prisão, a vítima recebeu suporte para retirar seus pertences da casa. O autor foi encaminhado à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

