Homem é preso em flagrante após ameaçar e perseguir ex-companheira, em Paranhos

Na noite de quinta-feira (26), uma equipe de policiais civis do município de Paranhos realizou a prisão em flagrante de um homem de 57 anos, pela prática do crime de perseguição contra sua ex-esposa.

No mês de janeiro, a vítima compareceu a Unidade Policial relatando que no seu ex-companheiro, por motivos desconhecidos, foi até sua residência e realizou ameaças de morte. Ainda segundo ela, não sabia o motivo da ameaça, mas que o autor aparentava estar muito alcoolizado. Temendo por sua integridade física, resolveu procurar a Unidade Policial para registrar boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência.

Durante um período de quase três meses, policiais civis e oficiais de justiça tentavam localizar o suspeito para ser ouvido em sede policial e receber a intimação das medidas protetivas de urgência, mas até então, o réu não era encontrado pois não possuía residência fixa em Paranhos.

Na última segunda-feira (23), a vítima compareceu novamente na Delegacia relatando descumprimento das medidas protetivas por parte do autor, bem como, estaria recebendo novas ameaças, xingamentos e danos em sua residência causados pelo investigado. Em razão do risco concreto, o Poder Judiciário determinou a instalação de tornozeleira eletrônica no acusado, contudo, ele não foi encontrado para o cumprimento da decisão judicial.

Após os fatos e as providências adotadas pela rede de atendimento, a equipe de policiais civis conseguiu em encontrar o suspeito na noite de quinta-feira (26), consumindo bebidas alcoólicas com um grupo de pessoas desconhecidas.

Diante da situação de flagrante delito, já que a polícia vinha realizando diligências ininterruptas e pelo fato do crime de perseguição ser crime permanente, o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito e representou pela decretação da prisão preventiva do acusado, recebendo parecer favorável do órgão do Ministério Público e o atendimento do pleito pelo Poder Judiciário.

O preso será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de ameaça e perseguição praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.