Homem é preso em Água Clara por ameaças e perseguição contra ex-companheira

Vítima chegou a se hospedar em hotel com medo do agressor; prisão ocorreu durante a Operação Shamar

Na manhã desta segunda-feira (25), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos em Água Clara por ameaça, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica. A vítima, temendo pelo próprio segurança, chegou a se hospedar em um hotel na noite anterior para evitar o agressor.

Segundo relato, o homem vinha seguindo a mulher e frequentando locais onde ela costumava estar, em atitude de intimidação. Na última noite, além de xingamentos, ele a ameaçou de atear fogo em seus pertences.

Após a denúncia, os policiais iniciaram diligências por volta das 9h e, com apoio de informações repassadas por moradores, conseguiram localizar o suspeito, que foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A prisão integra a Operação Shamar, ação nacional voltada ao combate à violência doméstica e ao fortalecimento das medidas de proteção às mulheres.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram