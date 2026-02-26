Homem é preso com celulares no carro e medicamentos escondidos na roupa íntima em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta quarta-feira (25), um homem flagrado transportando produtos de forma irregular em Bataguassu.

A abordagem ocorreu na BR-267, quando os agentes fiscalizaram um Citroen C3 que apresentava indícios de adulteração. Durante a vistoria, os policiais localizaram um compartimento oculto no veículo. No interior do carro foram encontrados 75 aparelhos celulares, além de produtos cosméticos.

O motorista foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas para os procedimentos legais.

Já na revista pessoal, os policiais encontraram ainda 28 ampolas do medicamento “Tirzepatida” escondidas na roupa íntima do suspeito. O caso segue sob investigação.