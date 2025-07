Homem é preso com carro furtado e 378 kg de maconha em Tacuru

Veículo havia sido roubado em Minas Gerais e transportava quase meia tonelada da droga; suspeito disse que receberia R$ 4 mil pelo transporte

Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (10) na zona rural de Tacuru, município localizado na região sul do Estado, por transportar 378 quilos de maconha em um carro com registro de furto. A abordagem aconteceu na rodovia MS-295 durante um bloqueio policial.

O veículo, um GM Onix, foi parado por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Após checagem das placas e demais identificadores, os policiais constataram que o carro havia sido furtado em junho deste ano na cidade de Monte Carmelo, em Minas Gerais.

Dentro do automóvel estavam 496 tabletes de maconha, totalizando 378 quilos. Ao ser questionado, o motorista afirmou que pegou o carro e a droga com um desconhecido em Paranhos, também no estado de Mato Grosso do Sul, e que receberia R$ 4 mil para levá-los até a cidade de Guaraci, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru, onde foram entregues o suspeito, o veículo e os entorpecentes. O valor estimado do prejuízo ao crime organizado é de R$ 800 mil, segundo a polícia.

