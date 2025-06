Homem é preso com canetas de Mounjaro e antena Starlink em rodovia de Ponta Porã

Apreensão foi feita por policiais do DOF na MS-164; carga está avaliada em cerca de R$ 200 mil

Um homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (26) transportando 24 canetas de Mounjaro e uma antena Starlink em um veículo VW T-Cross. O flagrante aconteceu na MS-164, em Ponta Porã, durante uma fiscalização do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

O carro foi parado em um bloqueio de rotina e, durante a abordagem, os policiais encontraram os produtos escondidos no interior do veículo. A Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é um medicamento utilizado para tratamento de diabetes tipo 2 e, mais recentemente, tem ganhado notoriedade por seu uso no controle de peso, o que aumenta seu valor de mercado, inclusive em esquemas de contrabando.

A antena Starlink, sistema de internet via satélite da empresa SpaceX, também estava entre os itens apreendidos. O conjunto foi avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, segundo estimativa da polícia.

O motorista foi detido e levado junto com o veículo e os produtos à Receita Federal em Ponta Porã, onde o caso foi registrado como contrabando.

