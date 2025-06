Homem é preso com 69 kg de maconha após tentar fugir de abordagem na MS-295

Um homem de 30 anos foi preso na tarde deste sábado (31) por tráfico de drogas, durante uma operação realizada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária), na MS-295, entre os municípios de Paranhos e Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul.

Por volta das 13h50, durante uma ação de fiscalização de trânsito e combate a crimes na fronteira, os policiais avistaram um veículo Ford Del Rey trafegando na direção oposta da rodovia. Conforme relato da equipe, o condutor demonstrou nervosismo ao perceber a viatura e acelerou repentinamente, levantando suspeitas.

Diante da atitude, os militares decidiram fazer o retorno para abordá-lo. No momento em que foi sinalizada a ordem de parada com giroflex e sirene, o motorista abandonou o carro ainda em movimento e tentou fugir a pé, mas acabou sendo alcançado e detido pelos policiais.

Na inspeção do automóvel, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha escondidos em vários compartimentos: no banco traseiro, sob o assoalho do lado do passageiro e também em um fundo falso no porta-malas. A carga totalizou 69 quilos do entorpecente.

O suspeito admitiu que pegou a droga em Paranhos, MS, e pretendia levá-la até Guaíra, no Paraná, para comercialização.

Diante dos fatos, o homem, o veículo e a droga foram levados à Delegacia de Polícia Civil. O prejuízo estimado ao tráfico é de aproximadamente R$ 146 mil.