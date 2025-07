Homem é preso após agredir companheira com foice em Caarapó

Vitíma teve tendão rompido na mão após ser atacada dentro de casa; casal voltava de atendimento no CRAS



Na tarde desta terça-feira (15), um homem de 36 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, com quem mantém um relacionamento há cerca de doze anos, em Caarapó, a cerca de 273 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o relato da vítima, a violência começou após o casal retornar do CRAS Indígena, onde haviam atualizado o cadastro familiar. Já em casa, os dois iniciaram uma discussão, momento em que o suspeito a atacou com puxões de cabelo, chutes na região abdominal e, por fim, com um golpe de foice na mão esquerda.

A mulher conseguiu se desvencilhar com a ajuda de familiares e foi levada ao hospital local. Exame pericial confirmou ruptura de tendão em um dos dedos, ferimento compatível com arma cortante.

O agressor foi localizado no mesmo dia e levado à delegacia. A foice usada no ataque foi apreendida na residência do casal.

