Homem é morto com facada no coração e suspeito foge do local no Jardim Nhanhá

Na madrugada desta quinta-feira (14) um homem, que não teve suas informações divulgadas foi morto com uma facada no coração. O caso aconteceu na Rua Eduardo Perez, no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande por volta das 4h.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a policia foi acionada no local para atender uma ocorrência de lesão corporal. Entretanto, quando a equipe chegou no local, a vítima já estava sem vida.

Uma testemunha que mora na região, informou a policia que escutou uma briga e, quando olhou pela janela, viu a vítima ferida na rua. Diante disso, O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a morte foi constatada às 04h30.

Ainda segundo o registro, a pericia médica também esteve no local e informou que o homem apresentava uma perfuração no coração realizada por uma arma branca.

Imagens de câmera de segurança de pelo menos cinco casas da região estão sendo investigadas para ajudar a confirmar a dinâmica do crime e identificar o suspeito.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a arma do crime ainda não foi encontrada. Já o corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.