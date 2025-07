Homem é identificado por furto e uso indevido de cartão de crédito em Brasilândia

Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança após utilizar cartão da vítima em diversos comércios da cidade

Um homem de 43 anos foi identificado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (1º) como autor do furto de um celular e do uso indevido de cartão de crédito em Brasilândia, a cerca de 352 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na última sexta-feira (27), quando a vítima teve o aparelho levado enquanto estava sentada em frente à própria casa.

Segundo o relato, o celular foi deixado por alguns instantes no local, e ao retornar, a vítima notou que ele havia desaparecido. O aparelho, avaliado em R$ 1.500, estava guardado em uma capinha onde também se encontrava um cartão de crédito. Pouco depois, foi constatado que o cartão havia sido utilizado em diferentes estabelecimentos da cidade, por meio de aproximação, com gastos que chegaram ao valor do aparelho.

Durante a apuração, a Delegacia de Brasilândia analisou imagens de segurança dos locais onde as compras foram feitas e conseguiu identificar o suspeito, que foi localizado e detido. Ele já possui passagens anteriores pela polícia e será formalmente indiciado. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.

