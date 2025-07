Homem é executado a tiros em Coronel Sapucaia

João Cardoso Dias Neto, de 26 anos, foi assassinado a tiros no início da noite dessa quarta-feira (2), em Coronel Sapucaia, município que faz fronteira com o Paraguai, a 396 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Amâncio José da Silva e Rachid Saldanha Derzi, no bairro Jardim Ipê.

João conduzia uma Mitsubishi Outlander quando teve o carro emparelhado por outro automóvel, possivelmente com placas paraguaias. Um dos ocupantes do veículo suspeito abriu fogo, efetuando vários disparos que atingiram primeiro a lataria do carro da vítima. Ele ainda tentou fugir, mas foi baleado ao menos cinco vezes, no tórax e nas costas, e morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, João estava em liberdade provisória sob regime de monitoramento eletrônico e usava tornozeleira. A Polícia Civil isolou o local para os trabalhos de perícia técnico-científica.

Testemunhas relataram que o atirador fugiu em um carro preto logo após o homicídio. Informações preliminares apontam que o autor dos disparos seria um homem que vive no Rio de Janeiro e teria viajado até Coronel Sapucaia. Há suspeitas de que o crime tenha relação com um possível envolvimento da vítima com a ex-mulher do autor.

A investigação está a cargo da Polícia Civil de Coronel Sapucaia e o caso foi registrado como homicídio qualificado, com uso de arma de fogo de calibre restrito. Até o momento, ninguém foi preso.

