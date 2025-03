Homem é executado a tiros e corpo é deixado em área isolada de Campo Grande

Ryan de Assis Araújo foi encontrado com marcas de disparos no rosto e no tórax; polícia investiga possível ligação com o tráfico

Ryan de Assis Araújo, de 19 anos, foi assassinado na noite da última sexta-feira (14) no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O corpo do jovem foi deixado em um trecho ermo da Rua Marie, próximo à BR-163, região sem iluminação e pouco movimentada.

Moradores da área relataram ter ouvido vários tiros e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram Ryan caído de costas, já sem vida, com ferimentos provocados por disparos no rosto, tórax e braço. Testemunhas contaram que um carro passou pela rua e, logo depois, os tiros foram ouvidos. A suspeita é de que a vítima tenha sido levada no veículo até o local onde foi executada.

A perícia não localizou cápsulas de munição, o que sugere que os autores utilizaram um revólver. Ryan possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, e a principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e o caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Homicídios (DHPP).

