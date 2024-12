Homem é esfaqueado por colegas de alojamento e se encontra em estado grave em Água Clara

Vítima de 35 é socorrida em estado grave após ser esfaqueado diversas vezes por três colegas de alojamento, de 29,35 e 49 anos. O crime ocorreu em Água Clara, distante 193 quilômetros de Campo Grande. Os autores do crime foram presos.

O crime aconteceu no alojamento onde os envolvidos dormem. Testemunhas relatam ter ouvido gritos de socorro e terem encontrado marcas de sangue em um dos quartos do local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os militares se deslocaram até o hospital onde a vítima se encontrava, mas o rapaz estava recebendo atendimento médico. O individuo que o acompanhava era um dos colegas de alojamento, mas ao ser questionado sobre o ocorrido, mentiu, levantando a desconfiança dos policiais.

Após conseguirem falar com a vítima, os policiais descobriram que o homem que estava do lado de fora era, na verdade, um dos autores do crime. O suspeito foi reinterrogado pelos PMs e acabou confessando sua participação no ataque.

À polícia, o suspeito revelou que o crime foi planejado em conjunto com outros dois moradores do alojamento, que foram localizados em seguida. Um dos envolvidos explicou que o motivo do ataque foi um aparelho celular, que havia sido entregue à vítima sete dias antes.

Entretanto, enquanto consumiam bebidas alcoólicas, um dos envolvidos começou a reclamar sobre o celular e disseram que esfaqueariam a vítima para que ele “virasse sujeito homem”. O plano foi executado quando a vitima foi se deitar. Segundo as informações, um dos autores cercou a vitima e o golpeado diversas vezes com canivete. A arma do crime foi localizada no alojamento e apreendido para perícia.

Os outros dois fugiram em direção à rodoviária, mas acabaram alcançados e presos. Já vítima, transferida para Santa Casa de Campo Grande como vaga zero, foi submetida à cirurgia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram