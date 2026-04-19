Homem é baleado e aponta autor antes de ser socorrido em Ribas do Rio Pardo

Um homem identificado como José dos Santos Cruz foi baleado e socorrido em estado grave após um ataque a tiros. O caso é investigado como tentativa de homicídio, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima caída sobre uma cama em uma kitnet próxima a um estabelecimento, com ferimentos no maxilar e no tórax.

Mesmo ferido, o homem conseguiu informar que o autor dos disparos seria um indivíduo conhecido como “Preto”, que estaria acompanhado de outros dois suspeitos. O principal suspeito foi posteriormente identificado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o atendimento inicial e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal José Maria Marques Domingues. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar fez buscas em locais onde o suspeito poderia estar, incluindo um estabelecimento nas proximidades da rodoviária e a residência do homem, com autorização da esposa, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil investiga o caso. A perícia esteve no local para realizar os levantamentos.