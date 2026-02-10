Homem é acusado de abusar sexualmente de enteada e sobrinha em Rio Brilhante

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (9), um homem de 33 anos suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de cinco e oito anos. O caso aconteceu em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande. Ele foi encontrado, detido e encaminhado à delegacia.

Durante as investigações, os policiais localizaram material de pornografia infantil no telefone celular do suspeito. De acordo com as autoridade, ele foi identificado como padrasto de uma das crianças e tio da outra.

A prisão ocorreu após uma denúncia de abuso sexual, conforme noticiado pelo portal Dourados News. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara de Família e Sucessões.