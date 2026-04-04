Homem bêbado causa confusão, agride policiais e acaba preso em Bonito

Um homem causou tumulto em uma hamburgueria e acabou preso após agredir policiais na madrugada deste sábado (4), em Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava embriagado e acompanhado dos pais e da esposa. Ele iniciou uma confusão no estabelecimento ao afirmar que a companheira havia sido agredida com uma cadeira, mas não soube indicar o autor.

Quando a Polícia Militar chegou, encontrou uma briga generalizada, com empurrões e discussões. Durante a abordagem, o homem passou a desacatar os policiais e chegou a avançar contra a equipe com ameaças.

Após tentativas de acalmar a situação, os policiais orientaram os envolvidos a procurarem a delegacia e deixarem o local.

No entanto, pouco tempo depois, o grupo foi até a delegacia e voltou a causar tumulto, com ofensas e ameaças contra os militares. Em determinado momento, ao ser contido, o homem atingiu um policial na mão com um golpe de canivete.

Ainda conforme o registro, o pai do suspeito tentou intervir e protegê-lo. O autor também afirmou ter influência na cidade e chegou a pedir para que a mãe ligasse para o prefeito, dizendo que prejudicaria os policiais.

Diante da situação, pai e filho foram presos. Foi constatado ainda que o homem dirigia sob efeito de álcool. A caminhonete dele foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran por estar com o licenciamento vencido desde 2024.

O caso foi registrado por lesão corporal, ameaça, resistência, desobediência, desacato e condução de veículo sob efeito de álcool.