Grupo é preso após arremessar drogas para dentro da Penitenciária da Máxima, na Capital

Grupo é preso após arremessar drogas com estilingue para dentro da Penitenciária da Máxima em Campo Grande



Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (2) após arremessarem drogas, celulares e carregadores para dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. O grupo utilizava estilingue para lançar os objetos ilícitos por cima do muro da unidade, localizada no Jardim Noroeste.

A ação foi descoberta após denúncia recebida por volta das 21h30 por policiais do 9º Batalhão da PM, que receberam informações de agentes penitenciários sobre os lançamentos na penitenciária. Durante as diligências, os militares encontraram um veículo Gol branco parado no cruzamento das ruas Piraputanga e Jandaia.

No local, Gabriel Medeiros, de 36 anos, foi encontrado com um estilingue e uma esfera contendo maconha. Em um terreno próximo, estavam Adelson Pires Pereira, 29 anos, e Valdir Oliveira dos Santos, 23, cada um com uma sacola nas mãos contendo mais porções da droga e carregadores. No carro, a motorista Karolina Juliana Martins, de 29 anos, também foi abordada.

Com o grupo, os policiais apreenderam ao todo 29 esferas de maconha e 26 carregadores de celular. Um dos suspeitos estava foragido do sistema prisional.

Karolina alegou aos militares que havia sido contratada por Gabriel para uma corrida, mas admitiu saber que os passageiros estavam transportando drogas e eletrônicos. A corrida, segundo ela, foi combinada diretamente com o conhecido e não estava registrada no aplicativo.

Os três homens confessaram que estavam realizando os arremessos a mando de um interno da penitenciária, com quem se comunicavam apenas via WhatsApp. Disseram não conhecer a identidade do preso.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A droga, os carregadores e o veículo foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

