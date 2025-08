Golpe na fronteira: homem perde R$ 16 mil ao tentar comprar carro anunciado na internet

Vítima foi enganada por um golpista que desapareceu após o pagamento

Um morador de 38 anos, residente em Ponta Porã, foi alvo de um golpe ao tentar adquirir um carro por meio de um anúncio publicado na internet. O caso, que agora é investigado como estelionato pela 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, revela uma nova modalidade de fraude envolvendo intermediários e falsas promessas de venda.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima se interessou por um automóvel oferecido por R$ 16 mil. Durante a negociação, realizada exclusivamente por meio de aplicativo de mensagens, o suposto vendedor afirmou que o encontro para a entrega do veículo ocorreria na rodoviária de Ponta Porã. Pouco antes do horário marcado, porém, o golpista alegou não poder comparecer, dizendo que enviaria um “primo” em seu lugar.

Convencido de que a negociação era legítima, o comprador efetuou uma transferência via PIX no valor integral de R$ 16 mil. Após a confirmação do pagamento, o suposto vendedor bloqueou a vítima nas redes sociais e deixou de atender ligações e mensagens.

A fraude só foi desmascarada quando o comprador conseguiu localizar o verdadeiro dono do veículo, que confirmou ser ele o proprietário e afirmou que também havia sido enganado. O carro em questão estava, de fato, à venda, mas por R$ 25 mil — valor superior ao que foi cobrado pelo golpista.

O golpe envolveu a criação de um falso intermediário que usou o anúncio legítimo como isca, reduzindo o preço para atrair a vítima. A polícia investiga se outras pessoas podem ter caído no mesmo esquema.

As autoridades orientam que, em qualquer negociação online envolvendo grandes quantias, o ideal é verificar pessoalmente o bem, exigir documentação original, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e nunca realizar pagamentos antecipados antes de confirmar a identidade do vendedor.

O caso permanece sob investigação.

