Furto de fiação elétrica causa curto-circuito no Bairro Moreninha 3

Dois homens furtam fiação elétrica e causa curto-circuito na Rua Macaba, no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada de sábado (06) por volta das 2h58..

Segundo informações iniciais, um homem, que não teve suas informações divulgadas, sobe no muro de uma residência próxima a fiação e realiza o furto. Outro autor permanece no chão para receber o material.

Ainda durante o furto, a fiação sofreu um curto-circuito e ele saiu correndo do local. Até o momento, os autores não foram encontrados.

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