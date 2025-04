Filhote de sucuri é encontrado no motor de carro em bairro da Capital

Animal pode ter sido transportado da zona rural; PMA resgatou serpente após 40 minutos de buscas

Um morador do bairro Parque Novo Século, em Campo Grande, levou um susto ao encontrar uma serpente embaixo de seu veículo na noite de quarta-feira (3). Segundo relato à Polícia Militar Ambiental (PMA), o homem havia acabado de chegar de sua chácara, na zona rural da Capital, quando percebeu a presença do animal. “Acredito que a cobra pegou carona no meu carro”, disse ele aos policiais.

A equipe da PMA foi acionada e levou cerca de 40 minutos em uma busca minuciosa até localizar o animal, que havia se abrigado no filtro de ar do veículo. A serpente era um filhote de sucuri com aproximadamente 50 centímetros de comprimento. O animal foi resgatado sem ferimentos e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação veterinária antes de ser devolvido à natureza.

Embora o caso chame a atenção, situações semelhantes têm ocorrido com mais frequência na cidade. Recentemente, outra serpente foi encontrada em um estabelecimento comercial. Imagens de câmeras de segurança sugerem que o animal também foi transportado involuntariamente por um veículo.

Especialistas apontam que o aumento dessas ocorrências pode estar ligado às chuvas intensas registradas nos últimos dias, que tornam as cobras mais ativas e favorecem a busca por alimento e abrigo, especialmente em períodos de reprodução.

Em ocasiões parecidas, a Polícia Militar Ambiental orienta a população a manter a calma ao encontrar uma serpente em áreas urbanas. A recomendação é evitar qualquer tentativa de captura, isolar o local e acionar as autoridades competentes. Também é importante manter quintais limpos e livres de entulho, que podem servir de abrigo para esses animais.

